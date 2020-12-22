Фуркад опередил Мбаппе и победил в голосовании за лучшего спортсмена 2020 года во Франции

Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в голосовании за лучшего спортсмена 2020 года во Франции, сообщает RTL France.

За Фуркада было отдано 22% голосов. Он опередил известного футболиста Килиана Мбаппе (21%), который летом вместе с «Пари Сен-Жермен» пробился в финал Лиги чемпионов. В тройку лидеров вошёл также велогонщик Жюлиан Алафилипп (18%).

В марте 2020 года Фуркад объявил о завершении карьеры. Мартен — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.