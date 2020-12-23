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Белкина и Тищенко выиграли гонки преследования на чемпионате Украины

Белкина и Тищенко выиграли гонки преследования на чемпионате Украины
Биатлон 0

В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону. Во второй день соревнований состоялись гонки преследования. Победителями стали Надежда Белкина и Артём Тищенко.

Биатлон. Чемпионат Украины. Буковель
Гонка преследования. Женщины
1. Надежда Белкина — 32.02,0 (1).
2. Ирина Петренко — +50,0 (2).
3. Кристина Дмитренко — +3.21,0 (5).

Гонка преследования. Мужчины
1. Артём Тищенко — 37.43,0 (1).
2. Тарас Лесюк — +57,0 (5).
3. Руслан Бригадир — +1.56,0 (3).

В общем зачёте женского Кубка мира лучшая среди украинок, Дарья Блашко, занимает 24-е место. У мужчин Дмитрий Пидручный идёт 34-м. В Кубке наций женская сборная Украины располагается на восьмой позиции, мужская — на 11-й.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января.

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