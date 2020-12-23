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Глава Федерации биатлона США — о решении CAS по России: трудно понять, как это произошло

Глава Федерации биатлона США — о решении CAS по России: трудно понять, как это произошло
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Федерации биатлона США, член исполкома Международного союза биатлонистов Макс Кобб оценил решение Спортивного арбитражного суда по РУСАДА.

«Трудно понять, как это произошло, но очевидно, что антидопинговая система, управляемая ВАДА и CAS, катастрофически сломана. Она не работает. У подобных прегрешений должны быть последствия, но их нет», — приводит слова Кобба New York Times.

17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

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