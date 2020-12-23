Глава Федерации биатлона США — о решении CAS по России: трудно понять, как это произошло

Президент Федерации биатлона США, член исполкома Международного союза биатлонистов Макс Кобб оценил решение Спортивного арбитражного суда по РУСАДА.

«Трудно понять, как это произошло, но очевидно, что антидопинговая система, управляемая ВАДА и CAS, катастрофически сломана. Она не работает. У подобных прегрешений должны быть последствия, но их нет», — приводит слова Кобба New York Times.

17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.