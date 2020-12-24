Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону, Акимова – 7-я

Биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России, который проходит в Чайковском. Дистанцию 15 км она преодолела за 46 минут и 26,1 секунды.



Второе время показала Полина Шевнина, третье — Лейсан Бикташева. Член основной сборной России Татьяна Акимова, допустив два промаха, стала седьмой.



Чемпионат России по биатлону. Женщины. Индивидуальная гонка. Чайковский



1. Лариса Куклина – 46.26,1 (1)

2. Полина Шевнина – +29,8 (1)

3. Лейсан Бикташева – +35,5 (0)

4. Анна Никулина – +35,8 (0)

5. Кристина Дюпина – +1.16,7 (1)

6. Ольга Мощенкова – +1.19,2 (1)

7. Татьяна Акимова – +1.19,5 (2)

9. Наталья Гербулова – +2.23,9 (2)

10. Екатерина Носкова – +2.37,4 (3)

11. Виктория Сливко – +2.59,9 (2)

12. Анастасия Халиуллина – +3.12,4 (2)…

15. Дарья Виролайнен – +4.05,0 (4)

16. Валерия Васнецова – +4.05,3 (5).