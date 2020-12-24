Губерниев: не понимаю, зачем Куклина и Акимова участвуют в чемпионате России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал факт участия в чемпионате России по биатлону членов сборной, которые ещё несколько дней назад соревновались на Кубке мира.



«Если честно, я ни фига не понимаю смысл участия Куклиной и Акимовой в этих соревнованиях», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Сегодня, 24 декабря, в Чайковском состоялся первый старт чемпионата России по биатлону. Победу в индивидуальной гонке одержала Лариса Куклина, второй стала Полина Шевнина, третьей — Лейсан Бикташева. Татьяна Акимова финишировала с седьмым временем. Куклина и Акимова соревновались на четвёртом этапе Кубка мира, который 20 декабря завершился в Хохфильцене (Австрия).

Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону, Акимова – 7-я