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Касперович — о самоподготовке Логинова: может, даже хорошо, что он отдохнёт от винтовки

Касперович — о самоподготовке Логинова: может, даже хорошо, что он отдохнёт от винтовки
Биатлон / Кубок мира 0
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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал решение своего подопечного остаться на самоподготовке перед январскими этапами Кубка мира.

«Начало сезона для него получилось очень тяжёлым, что было связано с длительным отсутствием соревновательной практики — до этого на старт он выходил только в марте. Мы с ним разговаривали на эту тему, было очевидно, что есть проблемы с движениями, со стрельбой, которая страдала из-за отсутствия скоростной выносливости.

Но сейчас он возвращается в соревновательное состояние, что было видно по последней гонке. Я общался со старшим тренером сборной Юрием Каминским, мы отметили, что движения становятся правильными, это в свою очередь приведёт и к хорошей стрельбе. Может, даже хорошо, что дома он сейчас отдохнёт от винтовки.

Постараемся вывести его на оптимальное состояние к чемпионату мира. Каминскому я предложил план подготовки, пусть думают», — цитирует Касперовича ТАСС.

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