Касперович — о самоподготовке Логинова: может, даже хорошо, что он отдохнёт от винтовки

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал решение своего подопечного остаться на самоподготовке перед январскими этапами Кубка мира.



«Начало сезона для него получилось очень тяжёлым, что было связано с длительным отсутствием соревновательной практики — до этого на старт он выходил только в марте. Мы с ним разговаривали на эту тему, было очевидно, что есть проблемы с движениями, со стрельбой, которая страдала из-за отсутствия скоростной выносливости.



Но сейчас он возвращается в соревновательное состояние, что было видно по последней гонке. Я общался со старшим тренером сборной Юрием Каминским, мы отметили, что движения становятся правильными, это в свою очередь приведёт и к хорошей стрельбе. Может, даже хорошо, что дома он сейчас отдохнёт от винтовки.



Постараемся вывести его на оптимальное состояние к чемпионату мира. Каминскому я предложил план подготовки, пусть думают», — цитирует Касперовича ТАСС.

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