IBU обсудит с МОК правила участия российских биатлонистов в чемпионате мира

Международный союз биатлонистов (IBU) проведёт ряд консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими спортивными федерациями для того, чтобы определить единый подход к решению вопроса о допуске российских биатлонистов к участию в чемпионате мира по биатлону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.



Напомним, исходя из решения Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены лишились права выступать под флагом страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до конца 2022 года. Этот же запрет распространяется и на всемирное первенство по биатлону 2021 года, который пройдёт в Поклюке (Словения).



«Нам нужно подробно изучить решение CAS, затем IBU разработает необходимые процедуры и руководящие принципы, которые позволят принять решение по вопросу допуска спортсменов к чемпионату мира. Мы будем консультироваться с МОК и другими международными федерациями, чтобы гарантировать последовательный подход к выполнению вердикта», — сообщается в заявлении IBU.