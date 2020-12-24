«Молодец!» Драчёв поздравил Куклину с победой на чемпионате России

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отметил успех Ларисы Куклиной в индивидуальной гонке чемпионата России.



«Поздравляю Ларису Куклину с победой в индивидуальной гонке в Чайковском! Молодец! Успехов в следующих гонках и, конечно, в новом году!» — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».



Второй в индивидуальной гонке чемпионата России стала Полина Шевнина, третьей — Лейсан Бикташева. Татьяна Акимова финишировала с седьмым временем.



Ранее Дмитрий Губерниев с недоумением прокомментировал факт участия в чемпионате России по биатлону членов сборной, которые ещё несколько дней назад соревновались на Кубке мира. «Не понимаю, зачем Куклина и Акимова участвуют в этих соревнованиях», — написал комментатор.