«Молодец!» Драчёв поздравил Куклину с победой на чемпионате России
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отметил успех Ларисы Куклиной в индивидуальной гонке чемпионата России.
«Поздравляю Ларису Куклину с победой в индивидуальной гонке в Чайковском! Молодец! Успехов в следующих гонках и, конечно, в новом году!» — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».
Второй в индивидуальной гонке чемпионата России стала Полина Шевнина, третьей — Лейсан Бикташева. Татьяна Акимова финишировала с седьмым временем.
Ранее Дмитрий Губерниев с недоумением прокомментировал факт участия в чемпионате России по биатлону членов сборной, которые ещё несколько дней назад соревновались на Кубке мира. «Не понимаю, зачем Куклина и Акимова участвуют в этих соревнованиях», — написал комментатор.
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