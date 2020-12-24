Геннадий Орлов: наши биатлонисты перестали принимать допинг — и вот 39 гонок без медалей

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с допингом в российском спорте. По его словам, безмедальная серия сборной России по биатлону объясняется тем, что спортсмены перестали употреблять допинг.

«Допинг — это проблема, которая находится глубоко в менталитете наших тренеров, спортсменов и, конечно, врачей. Но два года надо продержаться.

В биатлоне сейчас огромная проблема. Ясно, что они перестали принимать допинг, и теперь у них 39 соревнований без медалей. Ну и чёрт с ним! Зато чистые. Пусть будет так. Зато выиграем — это будет победа!

Думаю, у лыжников ситуация лучше. Они выигрывают, хотя я убеждён, что не балуются всякими допингами», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.