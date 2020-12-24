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Куклина — о победе на чемпионате России: буду стараться радовать вас и дальше

Куклина — о победе на чемпионате России: буду стараться радовать вас и дальше
Биатлон / Чемпионат России 0
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Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России, который проходит в Чайковском. Дистанцию 15 км она преодолела за 46 минут и 26,1 секунды.

«Тяжёлая гонка сегодня была, и я очень рада, что мне удалось победить! Спасибо всем, кто меня поддерживает, буду стараться радовать вас и дальше», — написала Лариса на своей странице в «Инстаграме».

Второе время показала Полина Шевнина, третье — Лейсан Бикташева. Член основной сборной России Татьяна Акимова, допустив два промаха, стала седьмой.

Ранее Дмитрий Губерниев с недоумением прокомментировал факт участия в чемпионате России по биатлону членов сборной, которые ещё несколько дней назад соревновались на Кубке мира. «Не понимаю, зачем Куклина и Акимова участвуют в этих соревнованиях», — написал спортивный комментатор.

Губерниев: не понимаю смысл участия Куклиной и Акимовой в чемпионате России
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