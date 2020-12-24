Драчёв: думают, заменим тренера, и всё само пройдёт. Нет! Править надо всю систему

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв в очередной раз высказался о неудачных выступлениях российских биатлонистов в нынешнем сезоне.

«Да, очень любят у нас биатлон, но победы ценят только на Кубке и чемпионате мира, на Олимпиаде. Наверное, поэтому норвежцы впереди планеты всей. У них свои чемпионаты высоко оцениваются. Хотим чемпионов, а тех, кто на внутренних стартах выступает, вообще ни во что не ставим», — написал один из подписчиков в комментариях к публикации Драчёва в "Инстаграме".

«Вы, конечно, правы. Но самое плохое то, что не хотят перемен и не понимают масштаба катастрофы. Думают, заменим тренера, и все само пройдёт. Нет! Это не проблема года или двух лет, это проблема как минимум десяти лет. И править надо всю систему. Я это начал делать, но, к сожалению эта команда саботировала все перемены. Перемены в биатлоне, видимо, не нужны», — ответил Драчёв.