Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв: думают, заменим тренера, и всё само пройдёт. Нет! Править надо всю систему

Драчёв: думают, заменим тренера, и всё само пройдёт. Нет! Править надо всю систему
Биатлон 0
Аудио-версия:

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв в очередной раз высказался о неудачных выступлениях российских биатлонистов в нынешнем сезоне.

«Да, очень любят у нас биатлон, но победы ценят только на Кубке и чемпионате мира, на Олимпиаде. Наверное, поэтому норвежцы впереди планеты всей. У них свои чемпионаты высоко оцениваются. Хотим чемпионов, а тех, кто на внутренних стартах выступает, вообще ни во что не ставим», — написал один из подписчиков в комментариях к публикации Драчёва в "Инстаграме".

«Вы, конечно, правы. Но самое плохое то, что не хотят перемен и не понимают масштаба катастрофы. Думают, заменим тренера, и все само пройдёт. Нет! Это не проблема года или двух лет, это проблема как минимум десяти лет. И править надо всю систему. Я это начал делать, но, к сожалению эта команда саботировала все перемены. Перемены в биатлоне, видимо, не нужны», — ответил Драчёв.

«Молодец!» Драчёв поздравил Куклину с победой на чемпионате России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020