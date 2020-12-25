Куклина — о победе на ЧР: такое ощущение, что у меня была не одна винтовка, а сразу четыре

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России, который проходит в Чайковском. Дистанцию 15 км она преодолела за 46 минут и 26,1 секунды.



«Самочувствие пока совсем не моё. Очень тяжело было ходом. Видимо, акклиматизация и часовой пояс сказываются. Рада, что я допустила только один промах – вся гонка прошла как в тумане. Такое ощущение, что у меня была не одна винтовка, а сразу четыре.



Но в целом выступлением я довольна. Мне не хватает стартов. Их всего ничего у меня было. А форма приходит со стартами, они мне нужны», — цитирует Куклину официальный сайт СБР.



Второе время показала Полина Шевнина, третье — Лейсан Бикташева. Член основной сборной России Татьяна Акимова, допустив два промаха, стала седьмой.



Ранее Дмитрий Губерниев с недоумением прокомментировал факт участия в чемпионате России по биатлону членов сборной, которые ещё несколько дней назад соревновались на Кубке мира. «Не понимаю, зачем Куклина и Акимова участвуют в этих соревнованиях», — написал спортивный комментатор.

Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону, Акимова – 7-я