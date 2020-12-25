Елена Вяльбе дала совет президенту СБР Майгурову

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе дала совет главе Союза биатлонистов России Виктору Майгурову. Напомним, безмедальная серия сборной России по биатлону составляет 39 гонок.

«Со всеми президентами СБР я общалась, сейчас общаюсь с Майгуровым. Не лезу в их кухню, но Витя иногда обращается за советами. Никаких проблем нет. Всем надо набраться терпения.

Новому руководителю надо перестать менять тренеров, пройти с ними пять лет, и результат обязательно будет. Человек не может каждый год привыкать к новым методикам. Мы тоже болеем за биатлон. Иногда быстрее с гонки бежим в номер, чтобы посмотреть, как бегут биатлонисты. Желаю всем успехов и терпения», — сказала Вяльбе в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата».