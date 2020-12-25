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Елена Вяльбе дала совет президенту СБР Майгурову

Елена Вяльбе дала совет президенту СБР Майгурову
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе дала совет главе Союза биатлонистов России Виктору Майгурову. Напомним, безмедальная серия сборной России по биатлону составляет 39 гонок.

«Со всеми президентами СБР я общалась, сейчас общаюсь с Майгуровым. Не лезу в их кухню, но Витя иногда обращается за советами. Никаких проблем нет. Всем надо набраться терпения.

Новому руководителю надо перестать менять тренеров, пройти с ними пять лет, и результат обязательно будет. Человек не может каждый год привыкать к новым методикам. Мы тоже болеем за биатлон. Иногда быстрее с гонки бежим в номер, чтобы посмотреть, как бегут биатлонисты. Желаю всем успехов и терпения», — сказала Вяльбе в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата».

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