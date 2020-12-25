Стрельцов — о победе на ЧР: помешал ветер на рубеже, но для победы этого хватило
Биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России, который проходит в Ижевске. Дистанцию 20 км он преодолел за 53 минуты и 28,6 секунды.
«Гонкой доволен. Лыжи работали хорошо – очень понравилось, как сработал сервис. Спасибо моему региону, Московской области, что у нас очень хороший коллектив. Помешал ветер на рубеже, но для победы этого оказалось достаточно», — цитирует Стрельцова официальный сайт Союза биатлонистов России.
Второе время показал Дмитрий Шамаев из Удмуртской Республики, третье — Илья Гаврилов, представляющий Москву. Антон Бабиков допустил 5 промахов и стал 24-м.
Ранее Стрельцов рассказал, как перенёс заражение коронавирусом перед стартом сезона.
Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России. Бабиков допустил 5 промахов
Рекомендуем вам
- 25 декабря 2020
-
18:15
-
17:30
-
16:33
-
13:52
-
12:42
-
11:50
-
11:38
-
11:27
-
11:03
-
09:55
- 24 декабря 2020
-
23:32
-
20:03
-
17:06
-
15:58
-
15:10
-
14:48
-
14:47
-
14:15
-
13:08
-
11:05
-
10:30
-
09:16
- 23 декабря 2020
-
16:53
-
15:31
-
13:29
-
10:32
-
10:19
- 22 декабря 2020
-
22:52
-
22:03
-
21:54
-
19:49
-
17:35
-
16:16
-
16:09
-
15:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам