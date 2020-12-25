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Стрельцов — о победе на ЧР: помешал ветер на рубеже, но для победы этого хватило

Стрельцов — о победе на ЧР: помешал ветер на рубеже, но для победы этого хватило
Биатлон / Чемпионат России 0

Биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России, который проходит в Ижевске. Дистанцию 20 км он преодолел за 53 минуты и 28,6 секунды.

«Гонкой доволен. Лыжи работали хорошо – очень понравилось, как сработал сервис. Спасибо моему региону, Московской области, что у нас очень хороший коллектив. Помешал ветер на рубеже, но для победы этого оказалось достаточно», — цитирует Стрельцова официальный сайт Союза биатлонистов России.

Второе время показал Дмитрий Шамаев из Удмуртской Республики, третье — Илья Гаврилов, представляющий Москву. Антон Бабиков допустил 5 промахов и стал 24-м.

Ранее Стрельцов рассказал, как перенёс заражение коронавирусом перед стартом сезона.

Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России. Бабиков допустил 5 промахов
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