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Александр Касперович: не смогу работать со сборной Болгарии в январе

Александр Касперович: не смогу работать со сборной Болгарии в январе
Биатлон / Кубок мира 0
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Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович, который также является личным тренером лидера российской команды Александра Логинова, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не стал сокращать срок его отстранения за нарушение протокола по противодействию коронавирусу на этапе Кубка мира в Финляндии. Касперович не сможет работать с командой на соревнованиях до конца января, он пропустит три этапа Кубка мира.

«Ничего не изменилось, я не смогу работать с командой в январе. Сейчас мы находимся на сборе в Поклюке, но на этап Кубка мира в Оберхофе команда поедет уже без меня. Но ничего страшного, мы будем на постоянной связи с моим помощником Виталием Норицыным», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Касперович был наказан за контакт с биатлонистами, которые находились на карантине в связи с положительным результатом теста на COVID-19. Федерация биатлона Болгарии была оштрафована на € 5000.

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Александр Касперович грубо нарушил коронавирусные ограничения. Или, как оказалось позже, не нарушил. Запутанная получилась история.
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