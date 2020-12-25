Антон Бабиков — о решении CAS: всё должно быть не так драматично

Биатлонист Антон Бабиков, выступавший под нейтральным флагом на ОИ-2018, высказал мнение о решении Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены до декабря 2022 года будут выступать без флага и гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Россия также лишена права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

«Не должно быть каких-то метаний, осуждений друг друга, мы не должны внутри своей страны усиливать эту грызню, а должны найти какой-то путь к тому, чтобы оставаться огромной и очень сильной нацией. Всем дружно необходимо этого пути придерживаться.

Конечно, сложно, но я думаю, что мы уже извлекли какой-то опыт, не только я лично, но и другие спортсмены, и наша страна, и все руководящие составы, поэтому всё должно быть не так драматично», — приводит слова Бабикова ТАСС.