Куклина: за каждым закатом следует рассвет — ищем только плюсы и позитив
Российская биатлонистка Лариса Куклина поблагодарила поклонников за поддержку.
«За каждым закатом следует рассвет, за трудностями следуют облегчения, за плохим идёт хорошее, после горя приходит радость.
Каждый новый день прекрасен, и жить с позитивом намного лучше и легче. Что бы ни происходило в нашей жизни, ищем только плюсы и позитив.
Всем благодарна, всех уважаю», – написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».
Последний официальный старт Лариса выиграла — 24 декабря стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России в Чайковском. В общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021 она занимает 54-е место. Её лучшим результатом сезона является 10-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).
Куклина и Акимова будут готовиться к этапам Кубка мира в составе сборной России в Сочи
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