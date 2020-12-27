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Куклина: за каждым закатом следует рассвет — ищем только плюсы и позитив

Куклина: за каждым закатом следует рассвет — ищем только плюсы и позитив
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина поблагодарила поклонников за поддержку.

«За каждым закатом следует рассвет, за трудностями следуют облегчения, за плохим идёт хорошее, после горя приходит радость.

Каждый новый день прекрасен, и жить с позитивом намного лучше и легче. Что бы ни происходило в нашей жизни, ищем только плюсы и позитив.

Всем благодарна, всех уважаю», – написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Последний официальный старт Лариса выиграла — 24 декабря стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России в Чайковском. В общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021 она занимает 54-е место. Её лучшим результатом сезона является 10-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).

Куклина и Акимова будут готовиться к этапам Кубка мира в составе сборной России в Сочи
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