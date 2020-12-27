Мощенкова выиграла спринтерскую гонку на четвёртом этапе Кубка России

Представительница Тюменской области Ольга Мощенкова одержала победу в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Чайковском. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 26 минут и 15,4 секунды.



Второй результат продемонстрировала Екатерина Кулакова. Тройку призёров замкнула Елизавета Каплина.



Биатлон. Кубок России. Четвёртый этап. Чайковский

Женщины. Спринтерская гонка.



1. Ольга Мощенкова (Тюменская область) — 26.15,4 (0 промахов)

2. Екатерина Кулакова (Красноярский край) — +14,8 (1)

3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — +15,9 (1)

4. Валерия Васнецова (Пермский край) — +36,1 (2)

5. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +48,5 (2)

6. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +51,8 (1)

7. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — +55,2 (2)

8. Полина Шевнина (Московская область) — +58,6 (0)...

11. Лейсан Бикташева (Новосибирская область) — +1.17,3 (2)…

13. Тамара Воронина (Свердловская область) — +1.17,9 (1)

14. Виктория Сливко (Тюменская область) — +1.23,8 (2)

15. Анастасия Халиуллина (Республика Мордовия — Саратовская область) — +1.33,1 (1).