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Мощенкова выиграла спринтерскую гонку на четвёртом этапе Кубка России

Мощенкова выиграла спринтерскую гонку на четвёртом этапе Кубка России
Биатлон / Чемпионат России 0
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Представительница Тюменской области Ольга Мощенкова одержала победу в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Чайковском. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 26 минут и 15,4 секунды.

Второй результат продемонстрировала Екатерина Кулакова. Тройку призёров замкнула Елизавета Каплина.

Биатлон. Кубок России. Четвёртый этап. Чайковский
Женщины. Спринтерская гонка.

1. Ольга Мощенкова (Тюменская область) — 26.15,4 (0 промахов)
2. Екатерина Кулакова (Красноярский край) — +14,8 (1)
3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — +15,9 (1)
4. Валерия Васнецова (Пермский край) — +36,1 (2)
5. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +48,5 (2)
6. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +51,8 (1)
7. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — +55,2 (2)
8. Полина Шевнина (Московская область) — +58,6 (0)...
11. Лейсан Бикташева (Новосибирская область) — +1.17,3 (2)…
13. Тамара Воронина (Свердловская область) — +1.17,9 (1)
14. Виктория Сливко (Тюменская область) — +1.23,8 (2)
15. Анастасия Халиуллина (Республика Мордовия — Саратовская область) — +1.33,1 (1).

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