Гербулова и Носкова вошли в состав сборной России для подготовки к январским этапам КМ

Стал известен полный состав женской сборной России по биатлону для подготовки к январским этапам Кубка мира.

«Состав главной команды, в который ранее вошли Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова, пополнили победительница индивидуальной гонки в Чайковском Лариса Куклина, а также лидеры российского внутреннего рейтинга Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.



К выступлению на Кубке IBU по решению тренерского штаба будут готовиться Татьяна Акимова и Тамара Воронина, а также юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина также попали в эту команду по итогам соревнований чемпионата и Кубка России», — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января 2021 года.