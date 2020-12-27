Гербулова и Носкова вошли в состав сборной России для подготовки к январским этапам КМ

Стал известен полный состав женской сборной России по биатлону для подготовки к январским этапам Кубка мира.
«Состав главной команды, в который ранее вошли Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова, пополнили победительница индивидуальной гонки в Чайковском Лариса Куклина, а также лидеры российского внутреннего рейтинга Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.
К выступлению на Кубке IBU по решению тренерского штаба будут готовиться Татьяна Акимова и Тамара Воронина, а также юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина также попали в эту команду по итогам соревнований чемпионата и Кубка России», — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Пятый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января 2021 года.
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