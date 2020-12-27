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Майгуров объяснил выбор состава женской сборной России по биатлону для подготовки к КМ

Майгуров объяснил выбор состава женской сборной России по биатлону для подготовки к КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил выбор состава женской сборной России по биатлону для подготовки к январским этапам Кубка мира и Кубка IBU.

«Составы команд для выступления на Кубке мира и Кубке IBU были определены согласно критериям отбора, утверждённым в ноябре. Вероятность ротации будет зависеть от того, кто как себя проявит во время январских стартов — тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа отправится в Арбер», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Готовиться к Кубку мира будут Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.

Гербулова и Носкова вошли в состав сборной России для подготовки к январским этапам КМ
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