Майгуров объяснил выбор состава женской сборной России по биатлону для подготовки к КМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил выбор состава женской сборной России по биатлону для подготовки к январским этапам Кубка мира и Кубка IBU.

«Составы команд для выступления на Кубке мира и Кубке IBU были определены согласно критериям отбора, утверждённым в ноябре. Вероятность ротации будет зависеть от того, кто как себя проявит во время январских стартов — тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа отправится в Арбер», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Готовиться к Кубку мира будут Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.