Майгуров объяснил выбор состава женской сборной России по биатлону для подготовки к КМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил выбор состава женской сборной России по биатлону для подготовки к январским этапам Кубка мира и Кубка IBU.
«Составы команд для выступления на Кубке мира и Кубке IBU были определены согласно критериям отбора, утверждённым в ноябре. Вероятность ротации будет зависеть от того, кто как себя проявит во время январских стартов — тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа отправится в Арбер», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.
Готовиться к Кубку мира будут Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.
Гербулова и Носкова вошли в состав сборной России для подготовки к январским этапам КМ
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