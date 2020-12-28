Логинов и Гербулова лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России

Опубликован рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) за первые месяцы сезона-2020/2021. В рейтинге учитывались российские и международные старты. Лидируют Александр Логинов, занимающий самое высокое из россиян место в общем зачёте Кубка мира, и Наталья Гербулова, отобравшаяся в сборную России на январские этапы Кубка мира.

Лидерство в рейтинге Кубка России сохраняют Игорь Малиновский и Гербулова.

Рейтинг СБР. Мужчины



1. Логинов Александр (Тюменская область) – 632

2. Елисеев Матвей (Москва) – 516

3. Латыпов Эдуард (Башкортостан) – 458

4. Малиновский Игорь (Омская область) – 412

5. Стрельцов Кирилл (Московская область) – 373

6. Гараничев Евгений (Тюменская область) – 336

7. Идинов Евгений (Тюменская область) – 333

8. Шамаев Дмитрий (Удмуртская Республика) – 330

9. Филимонов Вадим (ХМАО-Югра) – 323

10. Каюмов Рустам (Ямало-Ненецкий АО) – 322



Женщины



1. Гербулова Наталья (Красноярский край) – 500

2. Носкова Екатерина (ХМАО-Югра) – 471

3. Акимова Татьяна (Тюменская область) – 467

4. Казакевич Ирина (Свердловская область) – 421

5. Мощенкова Ольга (Тюменская область) – 418

6. Каплина Елизавета (ХМАО-Югра) – 404

7. Васнецова Валерия (Пермский край) – 386

8. Халиуллина Анастасия (Республика Мордовия) – 352

9. Дюпина Кристина (ХМАО-Югра) – 343

10. Шевнина Полина (Московская область) – 337