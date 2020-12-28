Логинов и Гербулова лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России

Опубликован рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) за первые месяцы сезона-2020/2021. В рейтинге учитывались российские и международные старты. Лидируют Александр Логинов, занимающий самое высокое из россиян место в общем зачёте Кубка мира, и Наталья Гербулова, отобравшаяся в сборную России на январские этапы Кубка мира.
Лидерство в рейтинге Кубка России сохраняют Игорь Малиновский и Гербулова.
Рейтинг СБР. Мужчины
1. Логинов Александр (Тюменская область) – 632
2. Елисеев Матвей (Москва) – 516
3. Латыпов Эдуард (Башкортостан) – 458
4. Малиновский Игорь (Омская область) – 412
5. Стрельцов Кирилл (Московская область) – 373
6. Гараничев Евгений (Тюменская область) – 336
7. Идинов Евгений (Тюменская область) – 333
8. Шамаев Дмитрий (Удмуртская Республика) – 330
9. Филимонов Вадим (ХМАО-Югра) – 323
10. Каюмов Рустам (Ямало-Ненецкий АО) – 322
Женщины
1. Гербулова Наталья (Красноярский край) – 500
2. Носкова Екатерина (ХМАО-Югра) – 471
3. Акимова Татьяна (Тюменская область) – 467
4. Казакевич Ирина (Свердловская область) – 421
5. Мощенкова Ольга (Тюменская область) – 418
6. Каплина Елизавета (ХМАО-Югра) – 404
7. Васнецова Валерия (Пермский край) – 386
8. Халиуллина Анастасия (Республика Мордовия) – 352
9. Дюпина Кристина (ХМАО-Югра) – 343
10. Шевнина Полина (Московская область) – 337
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