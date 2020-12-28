Хэмилтон и Рёйселанд стали лучшими спортсменами 2020 года по версии L'Equipe

Французское издание L'Equipe выбрало лучших спортсменов 2020 года. Ими стали британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон и норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд.

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В 2020 году 35-летний Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», выиграл 11 гонок и завоевал седьмое чемпионство. По этому показателю он сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером, который трижды становился спортсменом года по версии L'Equipe: в 2001, 2002 и 2003 годах. Также он опередил немца по количеству выигранных Гран-при: 95 против 91. Что касается 30-летней Рёйселанд, то она на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завоевала семь медалей: пять золотых и две бронзовые.