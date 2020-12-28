Никита Поршнев рассказал, почему пропустил спринт на «Ижевской винтовке»

Российский биатлонист Никита Поршнев объяснил пропуск спринтерской гонки на «Ижевской винтовке». Спортсмен продолжает восстанавливаться после перенесённого коронавируса.

«Была рекомендация врача, как и личного тренера, — пока не стартовать. Только тренируюсь. Прошёл обследование в Москве, получил допуск, но от стартов сказали отказаться. Потому что сейчас нет смысла соревноваться после болезни. Восстанавливаюсь, тренируюсь.



На тренировках чувствую себя нормально. Не сказать, что сильно болел и помирал. Просто высокая температура не проходила продолжительное время, из-за этого не мог никакие физические нагрузки давать. Только начинал что-нибудь делать — сразу температура подскакивала выше. Рабочее состояние. Думаю, что обязательно наберу форму.

В том году я на контрольных стартах отобрался на Кубок мира. Конечно, рассчитывал выступить не хуже. Работа была проделана хорошая. Не пропустил ни одного дня тренировочного процесса. Всё сделал по плану. Результат должен был быть, если бы я не заболел. Так сложилось. Многие заболевают. У кого-то болезнь проявляется сильнее, у кого-то меньше это сказывается.



Конечно, все болезни приходят не вовремя. Утром приехал в Ханты-Мансийск. На следующий день проснулся и понял, что у меня температура и запахи не чувствую. Сдал тест — положительный. Притом что за день до этого сдавал по прилёту, и ничего не было. Не знаю, где я его подхватил. Не боюсь ли второй раз подхватить? Боюсь, конечно. Боюсь, что кирпич на голову упадёт. Но что делать?" — цитирует Поршнева сайт «Матч ТВ».