Никита Поршнев: норвежцы умеют резко добавлять. Это всех удивляет

Российский биатлонист Никита Поршнев признался, что не верит в проклятье награды лучшему новичку года по версии IBU. Предыдущие российские обладатели этой награды следующий сезон начинали на Кубке России, а не на Кубке мира.
«Честно сказать, конечно, не верю. Но всякое может быть. Никого винить не надо. Просто так произошло. Сейчас живу дальше, восстанавливаюсь, тренируюсь, готовлюсь к следующим гонкам уже в новом году.
Я и сам удивился, когда меня вызвали. Тем более что сезон закончился для меня не очень хорошо. Мне было даже неловко выходить и получать эту награду. Раз так решили, то вышел. Понимаю, что это звание возлагает какие-то надежды. Мы в свою очередь делаем всё от нас зависящее. Неважно, признали новичком года или нет. Так же стремимся побеждать. В этом году мне и статуэтку не дали. Лишь грамоту и всё", — цитирует Поршнева сайт «Матч ТВ».
Никита также оценил прогресс норвежца Стурлы Холма Легрейда, которого он обошёл в борьбе за звание «Новичок года».
«Его результаты удивляют не только меня одного. Норвежцы сильно прогрессировали. Они хорошо умеют добавлять. Именно как-то резко. Это всех удивляет. Хотелось бы так же. Но, к сожалению, что бы мы ни сделали, всё идёт маленькими шагами. Легрейд — молодец. Стабильно стреляет и показывает хороший результат. В том году бегал ещё на Кубке IBU.
План на оставшуюся часть сезона? Затрудняюсь на этот вопрос ответить. Просто тренируюсь, поддерживаю контакт с личным тренером, с Юрием Михайловичем Каминским. Пока всё в подвешенном состоянии. Не знаю, как оно дальше сложится. В любом случае буду стартовать в новом году. Скорее всего, буду готовиться к чемпионату России", — сказал Поршнев.
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