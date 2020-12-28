Глава СБР — о неудачном выступлении сборной России: наверное, это связано с годом

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оценил выступление сборной России в нынешнем сезоне. По итогам четырёх этапов Кубка мира сезона-2020/2021 серия сборной России без медалей достигла 39 гонок.
«Это связано, наверное, с годом. В том числе все по-разному тренировались, индивидуальная подготовка была, а часть спортсменов в команде готовились.
Что-то однозначное можно будет сказать в конце января после предстоящих этапов, посмотрим, какие будут тенденции. Естественно, мы сейчас анализируем всё это, чтобы с начала следующего сезона что-то изменить», – приводит слова Майгурова ТАСС.
Последнюю награду в копилку сборной России принёс Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля. Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует в Оберхофе (Германия) 8 января.
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