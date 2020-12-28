Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Глава СБР — о неудачном выступлении сборной России: наверное, это связано с годом

Глава СБР — о неудачном выступлении сборной России: наверное, это связано с годом
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оценил выступление сборной России в нынешнем сезоне. По итогам четырёх этапов Кубка мира сезона-2020/2021 серия сборной России без медалей достигла 39 гонок.

«Это связано, наверное, с годом. В том числе все по-разному тренировались, индивидуальная подготовка была, а часть спортсменов в команде готовились.

Что-то однозначное можно будет сказать в конце января после предстоящих этапов, посмотрим, какие будут тенденции. Естественно, мы сейчас анализируем всё это, чтобы с начала следующего сезона что-то изменить», – приводит слова Майгурова ТАСС.

Последнюю награду в копилку сборной России принёс Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля. Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует в Оберхофе (Германия) 8 января.

Майгуров прокомментировал состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020