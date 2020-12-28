«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с Дмитрием Губерниевым – в 18:30

Последние дни декабря – время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).

Сегодня в прямом эфире «Новогоднего созвона» мы подводим итоги уходящего года со звездой российского спортивного телевидения, комментатором, голосом российского биатлона Дмитрием Губерниевым. Подключиться к лайв-трансляции можно будет на странице «Чемпионата» в «Инстаграме» в 18:30 мск.

Сегодня, 28 декабря, известный спортивный комментатор рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. По словам Губерниева, несмотря на то что болезнь протекала бессимптомно, из-за этого всё равно пришлось переносить съёмки новогодней телепередачи «Голубой огонёк».