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«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с Дмитрием Губерниевым – в 18:30

«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с Дмитрием Губерниевым – в 18:30
Биатлон 0

Последние дни декабря – время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).

Сегодня в прямом эфире «Новогоднего созвона» мы подводим итоги уходящего года со звездой российского спортивного телевидения, комментатором, голосом российского биатлона Дмитрием Губерниевым. Подключиться к лайв-трансляции можно будет на странице «Чемпионата» в «Инстаграме» в 18:30 мск.

Сегодня, 28 декабря, известный спортивный комментатор рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. По словам Губерниева, несмотря на то что болезнь протекала бессимптомно, из-за этого всё равно пришлось переносить съёмки новогодней телепередачи «Голубой огонёк».

Губерниев признался, что перенёс COVID-19. Из-за него переносили съёмки «Голубого огонька»
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