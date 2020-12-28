«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с Дмитрием Губерниевым – в 18:30
Последние дни декабря – время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).
Сегодня в прямом эфире «Новогоднего созвона» мы подводим итоги уходящего года со звездой российского спортивного телевидения, комментатором, голосом российского биатлона Дмитрием Губерниевым. Подключиться к лайв-трансляции можно будет на странице «Чемпионата» в «Инстаграме» в 18:30 мск.
Сегодня, 28 декабря, известный спортивный комментатор рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. По словам Губерниева, несмотря на то что болезнь протекала бессимптомно, из-за этого всё равно пришлось переносить съёмки новогодней телепередачи «Голубой огонёк».
Губерниев признался, что перенёс COVID-19. Из-за него переносили съёмки «Голубого огонька»
Рекомендуем вам
- 28 декабря 2020
-
17:50
-
16:30
-
16:00
-
14:48
-
14:45
-
12:52
-
11:59
-
11:23
-
10:37
-
10:13
-
09:20
-
09:19
-
00:43
- 27 декабря 2020
-
21:04
-
16:04
-
15:39
-
14:42
-
13:28
-
12:38
-
11:21
- 26 декабря 2020
-
16:40
-
15:57
-
14:26
-
09:55
- 25 декабря 2020
-
23:00
-
19:16
-
18:15
-
17:30
-
16:33
-
13:52
-
12:42
-
11:50
-
11:38
-
11:27
-
11:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам