Губерниев: 2020-й — большой курьёз. Живём, работаем, жуём перчатки, готовимся есть ботинки

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от 2020 года.

«Весь 2020 год — большой курьёз. Живём, работаем, жуём перчатки, готовимся есть ботинки. Сейчас масса проектов, 1 января буду работать, потом лыжи буду комментировать. Жизнь кипит, люблю читать „Чемпионат“.



Когда будет 50 гонок без побед у биатлона? По прикидкам это Оберхоф. Мы же ещё 100 тысяч рублей обещали.



Обидно, что не принял участия в этом году на чемпионате Европы по футболу: должен был вести студию, работать в Питере или Лондоне. На Олимпиаде должен был быть. Ждём 2021 год как манну небесную. Больше всего в 2020 году следил за Никитой Нагорным, Большуновым Сашей, но список будет неполным: пловцы, синхронистки. Тем более ещё три дня, может произойти сенсация», — сказал Губерниев в беседе с Григорием Телингатером в эфире «Новогоднего созвона».