Губерниев: Милонов предложил отказаться от Олимпиады? Нам лучше отказаться от Милонова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Сейчас все в настолько неравных условиях по спорту, что хочется понять, когда будет по-другому. Но главное, чтобы было здоровье. Что касается допинга и слов Милонова о том, что нужно отказаться от Олимпиады, то нам лучше отказаться от Милонова», — сказал Губерниев в беседе с Григорием Телингатером в эфире «Новогоднего созвона».

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.