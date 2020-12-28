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Павлова и Елисеев одержали вторую победу на «Рождественской гонке», выиграв пасьют

Павлова и Елисеев одержали вторую победу на «Рождественской гонке», выиграв пасьют
Биатлон 0
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Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли первое место в пасьюте на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия).

Вторыми вновь финишировала пара немецких спортсменов — Франциска Пройс и Симон Шемпп.

«Рождественская гонка». Индивидуальная гонка. Рупольдинг, Германия

1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) — 33.06,4 (2)
2. Франциска Пройс/Симон Шемпп (Германия) — +7,1 (3)
3. Денизе Херрман/Бенедикт Долль (Германия) — +25,1 (4)
4. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) — +25,2 (4)
5. Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) — +40,1 (7)
6. Маркета Давидова/Михал Крчмар (Чехия) — +1.39,6 (5)
7. Лена Хекки/Себастьян Штальдер (Швейцария) — +3.38,9 (4)
8. Динара Алимбекова/Антон Смольский (Беларусь) — +2.14,7 (8)
9. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (Украина) — +2.39,6 (7)

Биатлон. Рождественская гонка 2020. Рупольдинг, Германия
Гонка преследования
28 декабря 2020, понедельник. 21:25 МСК
Окончено
Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»
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