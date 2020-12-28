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Павлова и Елисеев одержали вторую победу на «Рождественской гонке», выиграв пасьют

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли первое место в пасьюте на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия).

Вторыми вновь финишировала пара немецких спортсменов — Франциска Пройс и Симон Шемпп.

«Рождественская гонка». Индивидуальная гонка. Рупольдинг, Германия

1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) — 33.06,4 (2)

2. Франциска Пройс/Симон Шемпп (Германия) — +7,1 (3)

3. Денизе Херрман/Бенедикт Долль (Германия) — +25,1 (4)

4. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) — +25,2 (4)

5. Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) — +40,1 (7)

6. Маркета Давидова/Михал Крчмар (Чехия) — +1.39,6 (5)

7. Лена Хекки/Себастьян Штальдер (Швейцария) — +3.38,9 (4)

8. Динара Алимбекова/Антон Смольский (Беларусь) — +2.14,7 (8)

9. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (Украина) — +2.39,6 (7)