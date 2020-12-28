Павлова и Елисеев поделились эмоциями после победы на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев, которые выиграли пасьют и масс-старт на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия), поделились эмоциями после победы.

«Для меня это большой сюрприз. Чисто отстрелял семь рубежей, только на последнем допустил один промах, это очень хорошо. Из-за пандемии коронавируса у нас не было полноценной сервисной команды, мы очень волновались, но всё сложилось здорово», — прокомментировал Елисеев.

«Участвую первый раз в таких гонках. Это большой опыт. Спасибо партнёру за его хорошую стрельбу и стальные нервы», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

И в первой, и во второй гонке вторыми финишировали хозяева соревнований — Франциска Пройс и Симон Шемпп.