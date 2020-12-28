Васильев: надеюсь, победа как-то поможет не только Елисееву и Павловой, но и всей команде

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу Евгении Павловой и Матвея Елисеева в «Рождественской гонке».

«Когда хоть что-то позитивное есть — это скрашивает весь негатив, который накопился. Павлова и Елисеев молодцы, стоит их поздравить. В таких коротких гонках важна стрельба, отыгрывать ногами особо негде.

Поучительного тут ничего не почерпнёшь, это обыкновенное шоу. Серьёзно к такому старту никто не относится. Для ребят это хороший эмоциональный заряд на предстоящий январский этап. Возможно, не только для них, но и для остальных. Когда всегда сплошной негатив, хорошо прибивает. Даже если в спортивном плане биатлонист готов, то такой эмоциональный фон не даёт ему уверенности. Из-за этого зачастую и не могут показать свой результат.

Повторюсь, надеюсь, что это как-то поможет не только Елисееву и Павловой, но и всей команде», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.