Владимир Драчёв: Евгений Сидоров — один из самых перспективных биатлонистов России!

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал включение Евгения Сидорова в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
«Отличное решение! Евгений Сидоров отобрался на Кубок IBU. Желаю успеха в следующем году и дальше по жизни! Евгений — один из самых перспективных биатлонистов России! Молодец! Занял второе место в спринте на Кубке России в Ижевске», — написал Драчёв в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва
В состав мужской сборной России на Кубок IBU также были включены: Семён Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.
В заявку на этапы Кубка мира вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.
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