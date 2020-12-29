Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Владимир Драчёв: Евгений Сидоров — один из самых перспективных биатлонистов России!

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал включение Евгения Сидорова в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.

«Отличное решение! Евгений Сидоров отобрался на Кубок IBU. Желаю успеха в следующем году и дальше по жизни! Евгений — один из самых перспективных биатлонистов России! Молодец! Занял второе место в спринте на Кубке России в Ижевске», — написал Драчёв в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва

В состав мужской сборной России на Кубок IBU также были включены: Семён Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.

В заявку на этапы Кубка мира вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.