Дмитрий Васильев: медаль в гонке может взять только Логинов. Остальные не готовы

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выбор спортсменов в сборную России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«На сегодняшний день Саша Логинов – единственный наш спортсмен, который может претендовать на тройку призёров на Кубке мира. Остальные просто пока к этому не готовы.

У Саши подрастерялась стрельба, но до январского этапа он найдёт возможность поработать над этим. И если удастся стабилизировать стрельбу, у него будут хорошие шансы зайти на подиум.

Тренерам, которые работают с командой, всегда виднее, кто должен выступать. В любом случае это лучшие наши спортсмены на сегодняшний день», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе в январе.