Дмитрий Васильев: медаль в гонке может взять только Логинов. Остальные не готовы
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выбор спортсменов в сборную России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
«На сегодняшний день Саша Логинов – единственный наш спортсмен, который может претендовать на тройку призёров на Кубке мира. Остальные просто пока к этому не готовы.
У Саши подрастерялась стрельба, но до январского этапа он найдёт возможность поработать над этим. И если удастся стабилизировать стрельбу, у него будут хорошие шансы зайти на подиум.
Тренерам, которые работают с командой, всегда виднее, кто должен выступать. В любом случае это лучшие наши спортсмены на сегодняшний день», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».
Пятый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе в январе.
Майгуров прокомментировал состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
10:44
-
09:13
- 28 декабря 2020
-
22:37
-
22:35
-
22:03
-
21:05
-
20:50
-
20:24
-
19:14
-
18:54
-
17:50
-
16:30
-
16:00
-
14:48
-
14:45
-
12:52
-
11:59
-
11:23
-
10:37
-
10:13
-
09:20
-
09:19
-
00:43
- 27 декабря 2020
-
21:04
-
16:04
-
15:39
-
14:42
-
13:28
-
12:38
-
11:21
- 26 декабря 2020
-
16:40
-
15:57
-
14:26
-
09:55
- 25 декабря 2020
-
23:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам