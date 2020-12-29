Владимир Драчёв отреагировал на победу Елисеева и Павловой в «Рождественской гонке»
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился впечатлениями от победы Матвея Елисеева и Евгении Павловой в «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия). Россияне выиграли масс-старт и гонку преследования.
«Поздравляем наших спортсменов Евгению Павлову и Матвея Елисеева с победой в „Рождественской гонке“! Это успех! Браво! Так держать!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».
Второе и третье места в гонке преследования заняли хозяева соревнований — Франциска Пройс/Симон Шемпп и Денизе Херрман/Бенедикт Долль соответственно.
Обычно завершающая год шоу-гонка проходила на стадионе футбольного клуба «Шальке-04» в Гельзенкирхене, но на этот раз из-за пандемии коронавируса она была перенесена в Рупольдинг.
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