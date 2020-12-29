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Чепиков прокомментировал победу Павловой и Елисеева в «Рождественской гонке»

Чепиков прокомментировал победу Павловой и Елисеева в «Рождественской гонке»
Биатлон 0
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал победу Евгении Павловой и Матвея Елисеева в «Рождественской гонке».

«Давно не было такого успеха, я рад за нашу команду. Все считают, сколько гонок прошло без медалей, и тут успех. Можно занести в актив эту гонку, хочется, чтобы успехи нашей команды продолжились в новом году», — приводит слова Чепикова ТАСС.

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«Рождественская гонка». Индивидуальная гонка. Рупольдинг, Германия

1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) — 33.06,4 (2)
2. Франциска Пройс/Симон Шемпп (Германия) — +7,1 (3)
3. Денизе Херрман/Бенедикт Долль (Германия) — +25,1 (4)
4. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) — +25,2 (4)
5. Лиза Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) — +40,1 (7)
6. Маркета Давидова/Михал Крчмар (Чехия) — +1.39,6 (5)
7. Лена Хекки/Себастьян Штальдер (Швейцария) — +3.38,9 (4)
8. Динара Алимбекова/Антон Смольский (Беларусь) — +2.14,7 (8)
9. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (Украина) — +2.39,6 (7).

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