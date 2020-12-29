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Губерниев — о сборной России: надо побеждать в новом году, ибо ботинок жевать неохота!

Губерниев — о сборной России: надо побеждать в новом году, ибо ботинок жевать неохота!
Биатлон / Кубок мира 0
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Матвея Елисеева и Евгении Павловой в традиционной биатлонной «Рождественской гонке», которая состоялась в Рупольдинге (Германия). Россияне выиграли масс-старт и гонку преследования.

«Невероятно, но наши биатлонисты не разучились побеждать! Евгения Павлова и Матвей Елисеев — молодцы! Теперь надо побеждать и в новом году, ибо ботинок жевать неохота!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

Второе и третье места в гонке преследования заняли хозяева соревнований — Франциска Пройс/Симон Шемпп и Денизе Херрман/Бенедикт Долль соответственно. На официальных соревнованиях российские биатлонисты не завоёвывали медали уже в 39 гонках подряд. Губерниев ранее пообещал съесть ботинок, если сборная России останется без медалей в 50 гонках.

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