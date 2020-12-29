Симон Шемпп доволен вторым местом в «Рождественской гонке»

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира немецкий биатлонист Симон Шемпп поделился впечатлениями от выступления в «Рождественской гонке» в Рупольдинге. В гонке преследования он в дуэте с Франциской Пройс занял второе место.
«По крайней мере это были соревнования. Получилось весело. Здорово, что на последней стрельбе, когда в дело включаются нервы, я отработал отлично. Это меня радует. Мы довольны исходом гонки», — приводит слова Шемппа ZDF.
Победителями соревнований стали россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Третье место заняла ещё одна немецкая пара — Денизе Херрман/Бенедикт Долль. Обычно завершающая год шоу-гонка проходила на стадионе футбольного клуба «Шальке-04» в Гельзенкирхене, но на этот раз из-за пандемии коронавируса она была перенесена в Рупольдинг.
- 29 декабря 2020
-
13:53
-
13:42
-
12:23
-
11:59
-
11:25
-
11:13
-
10:44
-
09:13
- 28 декабря 2020
-
22:37
-
22:35
-
22:03
-
21:05
-
20:50
-
20:24
-
19:14
-
18:54
-
17:50
-
16:30
-
16:00
-
14:48
-
14:45
-
12:52
-
11:59
-
11:23
-
10:37
-
10:13
-
09:20
-
09:19
-
00:43
- 27 декабря 2020
-
21:04
-
16:04
-
15:39
-
14:42
-
13:28
-
12:38