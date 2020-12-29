Симон Шемпп доволен вторым местом в «Рождественской гонке»

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира немецкий биатлонист Симон Шемпп поделился впечатлениями от выступления в «Рождественской гонке» в Рупольдинге. В гонке преследования он в дуэте с Франциской Пройс занял второе место.

«По крайней мере это были соревнования. Получилось весело. Здорово, что на последней стрельбе, когда в дело включаются нервы, я отработал отлично. Это меня радует. Мы довольны исходом гонки», — приводит слова Шемппа ZDF.

Победителями соревнований стали россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Третье место заняла ещё одна немецкая пара — Денизе Херрман/Бенедикт Долль. Обычно завершающая год шоу-гонка проходила на стадионе футбольного клуба «Шальке-04» в Гельзенкирхене, но на этот раз из-за пандемии коронавируса она была перенесена в Рупольдинг.