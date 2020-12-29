Евгения Павлова — о победе в «Рождественской гонке»: нет слов, только эмоции

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась впечатлениями от победы в «Рождественской гонке», которая состоялась в Рупольдинге (Германия). Павлова и Матвей Елисеев выиграли масс-старт и гонку преследования.

«Снежная сказка. Спасибо всем, кто переживал и болел за нас. Нет слов, только эмоции», — написала Павлова.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Павловой.

Второе и третье места в гонке преследования заняли хозяева соревнований — Франциска Пройс/Симон Шемпп и Денизе Херрман/Бенедикт Долль соответственно.



Обычно завершающая год шоу-гонка проходила на стадионе футбольного клуба «Шальке-04» в Гельзенкирхене, но на этот раз из-за пандемии коронавируса она была перенесена в Рупольдинг. В общем зачёте Кубка мира Павлова занимает 35-е место.