Валерий Польховский — о победе Елисеева и Павловой: деньги здесь стоят на втором плане

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал победу Матвея Елисеева и Евгении Павловой в «Рождественской гонке», которая состоялась в Рупольдинге (Германия).
«Эта гонка была знаковой для спортсменов. Деньги здесь стоят на втором плане, прежде всего все боролись за первое место. И Матвей, и Евгения проявили характер, боролись в сложных погодных условиях. Хоть был небольшой ветерок, но в то же время был и обильный снегопад. Такая погода была одинаковой для всех, но наши ребята собрались и показали характер.
Конечно, победа поможет им в дальнейшем, придаст уверенности в психологическом плане и понимание, что они могут бороться. Хоть и не было двух сильнейших команд, это нисколько не умаляет победы ребят», — приводит слова Польховского ТАСС.
Участия в соревнованиях не принимали представители Норвегии и Франции.
- 29 декабря 2020
-
14:48
-
14:40
-
14:17
-
13:53
-
13:42
-
12:23
-
11:59
-
11:25
-
11:13
-
10:44
-
09:13
- 28 декабря 2020
-
22:37
-
22:35
-
22:03
-
21:05
-
20:50
-
20:24
-
19:14
-
18:54
-
17:50
-
16:30
-
16:00
-
14:48
-
14:45
-
12:52
-
11:59
-
11:23
-
10:37
-
10:13
-
09:20
-
09:19
-
00:43
- 27 декабря 2020
-
21:04
-
16:04
-
15:39