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Валерий Польховский — о победе Елисеева и Павловой: деньги здесь стоят на втором плане

Валерий Польховский — о победе Елисеева и Павловой: деньги здесь стоят на втором плане
Биатлон 0
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Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал победу Матвея Елисеева и Евгении Павловой в «Рождественской гонке», которая состоялась в Рупольдинге (Германия).

«Эта гонка была знаковой для спортсменов. Деньги здесь стоят на втором плане, прежде всего все боролись за первое место. И Матвей, и Евгения проявили характер, боролись в сложных погодных условиях. Хоть был небольшой ветерок, но в то же время был и обильный снегопад. Такая погода была одинаковой для всех, но наши ребята собрались и показали характер.

Конечно, победа поможет им в дальнейшем, придаст уверенности в психологическом плане и понимание, что они могут бороться. Хоть и не было двух сильнейших команд, это нисколько не умаляет победы ребят», — приводит слова Польховского ТАСС.

Участия в соревнованиях не принимали представители Норвегии и Франции.

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