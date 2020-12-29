Валерий Польховский — о победе Елисеева и Павловой: деньги здесь стоят на втором плане

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал победу Матвея Елисеева и Евгении Павловой в «Рождественской гонке», которая состоялась в Рупольдинге (Германия).

«Эта гонка была знаковой для спортсменов. Деньги здесь стоят на втором плане, прежде всего все боролись за первое место. И Матвей, и Евгения проявили характер, боролись в сложных погодных условиях. Хоть был небольшой ветерок, но в то же время был и обильный снегопад. Такая погода была одинаковой для всех, но наши ребята собрались и показали характер.



Конечно, победа поможет им в дальнейшем, придаст уверенности в психологическом плане и понимание, что они могут бороться. Хоть и не было двух сильнейших команд, это нисколько не умаляет победы ребят», — приводит слова Польховского ТАСС.

Участия в соревнованиях не принимали представители Норвегии и Франции.