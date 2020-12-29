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Денизе Херрман: спринт Долля получился легендарным

Денизе Херрман: спринт Долля получился легендарным
Биатлон 0

Призёр Олимпийских игр немецкая биатлонистка Денизе Херрман поделилась впечатлениями от выступления в «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия). Она в дуэте с Бенедиктом Доллем заняла третье место.

«Я была раздосадована тем, что всё поначалу пошло не по плану. Я не хотела оставлять Бенни слишком большое отставание в гонке преследования. Мы смогли отыграть немало мест. Спринт Бенни получился легендарным», — приводит слова Херрман официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Победителями соревнований стали россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Второе место заняла ещё одна немецкая пара — Франциска Пройс/Симон Шемпп.

В общем зачёте Кубка мира Долль занимает 12-е место, Херрман — 9-е.

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