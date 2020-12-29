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Ярошенко усомнился в значимости победы Павловой и Елисеева в «Рождественской гонке»

Ярошенко усомнился в значимости победы Павловой и Елисеева в «Рождественской гонке»
Биатлон 0
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал победу Евгении Павловой и Матвея Елисеева в «Рождественской гонке».

«Для меня «Рождественская гонка» большого интереса не представляет: элита там по большому счёту не выступает, за редким исключением немецких спортсменов. К сожалению, все лидеры уже давным-давно не ездят на эту гонку, уже лет 10 — пять лет так точно — они полностью посвящают себя подготовке к посленовогодним этапам. Но я прекрасно понимаю, что там можно заработать немного денег — или много, не так важно.

Не думаю, что победа поможет сборной в плане психологии. У них же нет особых проблем со стрельбой на соревнованиях, у них проблемы с ходом. Если бы психология помогала нам быстрее бегать, было бы здорово. Очень надеюсь, что те, кто остался на сборе, плодотворно поработают и мы увидим уже несколько другую команду после Нового года», — цитирует Ярошенко Sport24.

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