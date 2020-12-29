Губерниев: Павлова и Елисеев не просто победили. Они вдохнули жизнь в наш биатлон!
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российских биатлонистов Евгении Павловой и Матвея Елисеева на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия).
«Кстати, по поводу успеха наших биатлонистов на Рождественской гонке. Павлова и Елисеев не просто победили, они вдохнули жизнь в наш биатлон! И пусть это был коммерческий старт без сильных норвежцев и французов, ребята сделали большое дело. В январе будем продолжать, уж поверьте», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Павлова и Елисеев выиграли и масс-старт, и индивидуальную гонку. Участия в соревнованиях не принимали представители Норвегии и Франции. Вторыми дважды финишировали хозяева соревнований — Франциска Пройс и Симон Шемпп.
Валерий Польховский — о победе Елисеева и Павловой: деньги здесь стоят на втором плане
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
17:35
-
14:48
-
14:40
-
14:17
-
13:53
-
13:42
-
12:23
-
11:59
-
11:25
-
11:13
-
10:44
-
09:13
- 28 декабря 2020
-
22:37
-
22:35
-
22:03
-
21:05
-
20:50
-
20:24
-
19:14
-
18:54
-
17:50
-
16:30
-
16:00
-
14:48
-
14:45
-
12:52
-
11:59
-
11:23
-
10:37
-
10:13
-
09:20
-
09:19
-
00:43
- 27 декабря 2020
-
21:04
-
16:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам