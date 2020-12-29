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Губерниев: Павлова и Елисеев не просто победили. Они вдохнули жизнь в наш биатлон!

Губерниев: Павлова и Елисеев не просто победили. Они вдохнули жизнь в наш биатлон!
Биатлон 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российских биатлонистов Евгении Павловой и Матвея Елисеева на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия).

«Кстати, по поводу успеха наших биатлонистов на Рождественской гонке. Павлова и Елисеев не просто победили, они вдохнули жизнь в наш биатлон! И пусть это был коммерческий старт без сильных норвежцев и французов, ребята сделали большое дело. В январе будем продолжать, уж поверьте», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Павлова и Елисеев выиграли и масс-старт, и индивидуальную гонку. Участия в соревнованиях не принимали представители Норвегии и Франции. Вторыми дважды финишировали хозяева соревнований — Франциска Пройс и Симон Шемпп.

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