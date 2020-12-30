Матвей Елисеев — о победе в «Рождественской гонке»: это было очень круто!

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от победы в «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия). Он в дуэте с Евгенией Павловой выиграл масс-старт и гонку преследования.

«Спасибо Жене Павловой за столь мощную работу! Сервису огромное спасибо, что смогли за неделю до гонки подготовить лыжи лучше всех, кто катал непосредственно на трассе. Это было очень круто!» — написал Елисеев в своём «инстаграме».

Второе и третье места в гонке преследования заняли хозяева соревнований — Франциска Пройс/Симон Шемпп и Денизе Херрман/Бенедикт Долль соответственно.



Обычно завершающая год шоу-гонка проходила на стадионе футбольного клуба «Шальке-04» в Гельзенкирхене, но на этот раз из-за пандемии коронавируса она была перенесена в Рупольдинг. В общем зачёте Кубка мира Павлова занимает 35-е место.