Российскую биатлонистку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Союз биатлонистов России (СБР) на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение дисквалифицировать биатлонистку Викторию Коновалову на четыре года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил. Срок действия дисквалификации отсчитывается с 15 декабря 2020 года.
Спортсменку обвинили в нарушении пункта 2.1 правил, в котором, в частности, говорится: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в его организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещённую субстанцию, или её метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно, нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания спортсменом того, что он использовал допинг, при установлении случаев нарушений, описанных в Правилах».
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