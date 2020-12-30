В СБР прокомментировали четырёхлетнюю дисквалификацию Коноваловой за допинг
В Союзе биатлонистов России (СБР) прокомментировали дисквалификацию 20-летней биатлонистки Виктории Коноваловой, которую уличили в применении запрещённых препаратов и дисквалифицировали на четыре года.
«Союз биатлонистов России совместно с региональной федерацией биатлона проводит служебное расследование по поводу допинг-нарушения Виктории Коноваловой, о котором информирует официальный сайт Российского антидопингового агентства. СБР проводит большую работу по пропаганде антидопинга, и этот прискорбный случай с 20-летней спортсменкой лишь укрепляет нас в уверенности усиления этой работы до полного искоренения допинга в нашем виде спорта», — отмечается в сообщении на официальном сайте организации.
Российскую биатлонистку дисквалифицировали на четыре года за допинг
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