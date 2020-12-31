У дисквалифицированной на четыре года биатлонистки Коноваловой нашли оксандролон

В организме дисквалифицированной на четыре года 20-летней российской биатлонистки Виктории Коноваловой нашли оксандролон. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это вещество является анаболическим стероидом.

Напомним, срок действия дисквалификации Коноваловой отсчитывается с 15 декабря 2020 года. Спортсменку обвинили в нарушении пункта 2.1 правил, в котором, в частности, говорится: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в его организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещённую субстанцию, или её метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания спортсменом того, что он использовал допинг, при установлении случаев нарушений, описанных в правилах».