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Владимир Драчёв показал, как отметил наступление нового года

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв опубликовал новое фото в своём «инстаграме» и рассказал, как встретил Новый год.

«Вот такой замечательной прогулкой отметил 1 января 2021 года! 20 км прокатился, отличная лыжня! Всех — с Новым годом! Успеха и здоровья!» — написал Драчёв.

Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва

Четырёхкратный чемпион мира Драчёв возглавлял СБР с 2018 года. В июле 2020-го накануне перевыборов на внеочередной конференции СБР Драчёв подал в отставку, объяснив решение занятостью в Государственной думе. Новым президентом организации избран Виктор Майгуров.

В конце года Драчёв получил благодарность правительства страны. Он был отмечен за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны.