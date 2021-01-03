Биатлонистка Евгения Павлова показала свои татуировки

Двукратная чемпионка Европы и Универсиады российская биатлонистка Евгения Павлова опубликовала пост с поздравлениями в своём «Инстаграме». Спортсменка предстала в эффектном чёрном платье. На фото видны татуировки Евгении.

«Всех с наступившим Новым годом! Пусть все мечты сбудутся», — подписала снимок биатлонистка.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Павловой.

В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Евгения занимает 35-е место. Она выступила на всех четырёх прошедших этапах. Лучшим результатом Павловой в личных стартах стало 13-е место с гонке преследования на этапе в Контиолахти (Финляндия).

28 декабря Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали победителями традиционной «Рождественской гонки». В Рупольдинге они выиграли масс-старт и гонку преследования.