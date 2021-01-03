Лариса Куклина: улыбка спасёт мой 2021 год

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своём «инстаграме» рассказала, как встретила Новый год.

«Улыбка спасёт мой 2021 год. Новый год встретила с семьёй и улыбкой», — написала Куклина.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной

Последний официальный старт в 2020 году 30-летняя биатлонистка выиграла — 24 декабря она стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России в Чайковском. В общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021 она занимает 54-е место. Её лучшим результатом сезона является 10-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).

Лариса вошла в состав сборной России для подготовки к январским этапам Кубка мира. Пятый этап пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января.