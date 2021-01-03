Польховский поделился мнением о целесообразности самостоятельной подготовки биатлонистов

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал, насколько сильно на результатах российских биатлонистов сказался коронавирус, а также поделился мнением о целесообразности самостоятельной подготовки спортсменов.
«Насколько коронавирус повлиял на результаты сборной? Оправдываться этим мы точно не будем. В протоколе нет строчки – переболел ковидом, зато есть строка итоговый результат. Это насчёт того, сильно ли ударила болезнь по результатам. Но по состоянию спортсменов ударила сильно.
Например, Антон Бабиков перенёс заболевание в лёгкой форме, но так и не сумел вернуться в то состояние, в котором был во время отборочных стартов в Ханты-Мансийске. Он был в очень хорошем состоянии, тренерский штаб рассматривал его в качестве одного из лидеров, но… С момента его заболевания прошёл месяц, но Антон не смог прийти в себя.
Стоит ли спортсменам и дальше готовиться самостоятельно? Мы ожидали большего от тех, кто готовился отдельно от команды. Тренерский штаб, начиная со сбора в Сочи и в дальнейшем, изменит подход к работе. Коррекция будет проведена. Но подробности рассказывать не буду. Это касается абсолютно всех», — приводит слова Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России.
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